كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب يصدر قرارات لتقييد عنف الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قرار إجراء إصلاح محدود في جهاز الشرطة الأمريكية يشمل منع اللجوء إلى وضعية الخنق "إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر".

وأضاف بعد لقاء عائلات أفراد سقطوا ضحية عنف قوات الأمن أو العنصرية، أنه "يشجع" آلافا من وحدات الشرطة الأمريكية على التزام أرقى المعايير المهنية".

ولم تخمد نيران وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، حيث تطايرات شظاياها لمدن عديدة حول العالم انتفضت ضد "العنصرية".

وبدأت المظاهرات بعد موت فلويد مختنقا على يد شرطي أبيض في الولايات المتحدة، يوم 25 مايو الماضي، وأثارت صوره بينما كان الشرطي يضغط بركبته على عنقه استياء كبيرا في الولايات المتحدة والعالم.