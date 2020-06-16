كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فيديو يلخص كل شيء.. كيف فضح تعذيب المصريين بترهونة جرائم أردوغان في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأثارت الحادثة التي وقعت في مدينة ترهونة الليبية انتقادات كثيرة وجدلا، وطالب المصريين بحق العمال المساكين الذين تم تعذيبهم، ليس لشيء سوء دعم الجيش الليبي الحر.
وأظهر مقطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرض لها العمال المصريون، بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا مسلّحة تابعة لقوات بركان الغضب، وتم إجبارهم على الوقوف تحت أشعة الشمس حفاة، وعلى قدم واحدة ورفع أيديهم إلى الأعلى، كما تم إجبارهم على ترديد ألفاظ نابية والهتاف والإشادة بمدينة مصراتة.
وأدان ناشطون بأشد العبارات الأفعال الإجرامية المشينة واللاإنسانية التي ارتكبتها الميليشيات في حق عمال مصريين أبرياء، ولا ذنب لهم في الحرب الدائرة بليبيا، واعتبروها أنها تختصر المشهد في مدينة ترهونة ومعاناة أهلها منذ دخول قوات الوفاق إليها.
وكالعادة لا تنسي مصر حقوق أبنائها، فأعلنت الحكومة أنها تجري اتصالات لتأمين الإفراج الفوري عن العمالة مصرية التي اعتقلت في طرابلس على أيدي قوات الوفاق، وعلقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو، قائلة إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".
وعلقت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، على مقطع تعذيب مصريين بترهونة، وأعربت البعثة عن قلقها إزاء "اعتقال واحتجاز وسوء معاملة" العمال، وقالت على حسابها بموقع تويتر: "تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة، فيما قد يعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة".