المغاربة والشاشة الصغيرة في رمضان.. معدل المشاهدة وصل إلى أكثر من 9 ساعات.. و30 مليون شاهدوا القنوات الوطنية – التفاصيل

كشفت أرقام صادرة عن مركز “صيوميد”، اليوم الثلاثاء، نسب مشاهدة المغاربة للتلفاز في مجمل شهر رمضان الماضي، إذ إن معدل المشاهدة للبيوت بلغ 9 ساعات و44 دقيقة، في حين معدل المشاهدة للأشخاص بلغ 6 ساعات و21 دقيقة، يوميا.

وكشفت مركز “صيوميد”، الموكل له قياس نسب مشاهدة القنوات الوطنية، أن معدل مشاھدي القنوات التسع، المدرجة في القياس، وصل في كل ثانیة من الیوم إلى 000 819 4 مشاھد، وفي كل ثانیة من وقت الذروة إلى 000 13087 مشاھد.

وبلغت حصة الأولى من التتبع 7. 14 في المائة، وحصة دوزیم 1. 40 في المائة، وحصة المغربیة 6. 1 في المائة، وفيما لم تتجاوز حصة باقي قنوات الشركة الوطنیة للإذاعة والتلفزة 3. 1 في المائة في مجموع الیوم.

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وبلغت النسبة التراكمیة لمشاھدة الأولى 7. 61 في المائة، أما نسبة “دوزیم” فوصلت إلى 2. 72 في المائة، ونسبة المغربیة 8. 25 في المائة، ووصلت نسبة باقي قنوات الشركة الوطنیة للإذاعة والتلفزة إلى 4. 24 في المائة في مجموع الیوم.

وتوضح الأرقام الخاصة بشهر رمضان 2020 أن أكثر من 30 ملیون مشاھد شاھدوا على الأقل لحظة واحدة إحدى القنوات المغربیة.

يذكر أن القنوات الوطنیة موضوع قیاس المشاھدة ھي: الأولى، والأولى دولیة، والقناة الثانیة، والقناة الثانیة عالمیة، والریاضیة، والمغربیة، والأمازیغیة، والسادسة.