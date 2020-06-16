كفر ياسيف: إصابة حرجة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح حرجة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الثلاثاء، على مدخل بلدة كفر ياسيف.

وذكرت الشرطة في بيان صدر عنها أن الطواقم الطبية نقلت المصاب وهو بحالة حرجة لتلقي العلاج في مستشفى الجليل الغربي في نهريا.

وأشارت إلى أنها فتحت ملف تحقيق في الجريمة، وشرعت في جمع الأدلة وفحص الظروف والملابسات.