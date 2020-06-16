كورونا: تعليق الدراسة بمدرسة في أم الفحم وعزل صف في حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علّقت مدرسة المجد في مدينة أم الفحم الدراسة كخطوة احترازية من فيروس كورونا، وفقًا لما ورد عن إدارة المدرسة.
وقالت إدارة المدرسة من خلال البيان الصادر عنها إنه "من منطلق المسؤولية وحرصًا على سلامة الجميع وحفاظًا على صحتنا كافة، طاقم المدرسة والطلاب والأهالي، وبعد مشاورات حثيثة جرت، اليوم الثلاثاء، بين كافة الأطراف ذات الصلة، من بلدية وإدارة المدرسة ولجنة أولياء أمور الطلاب، محلية ومدرسية، وتفتيش وصحة. توصلنا إلى ضرورة اتخاذ خطوة احترازية ووقائية أخرى، حتى تتضح الأمور أكثر وتكون نتائج الفحوصات للأشخاص المعنيين قد صدرت، وعليه تم إقرار إغلاق مدرسة المجد لمدة يومين، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، على أن تعود لاستقبال الطلاب كالمعتاد ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 21 حزيران/ يونيو".
وعلى صلة، أبلغت إدارة مدرسة تيراسنطا في مدينة حيفا، أهالي الأطفال في صف الثالث (أ)، عن وجود حالة كورونا. وأغلقت المدرسة الصف المذكور وفقط هو، ولم تعلن عن إغلاق المدرسة.
وطالبت الإدارة من الأهالي والأطفال والمعلمين بدخول الحجر الصحي حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل 23 حزيران/ يونيو، وأشارت المدرسة في بيانها إلى أن وزارة الصحة ستواصل متابعة الأهل من أجل إجراء الفحوصات اللازمة حسب قائمة تفاصيل طلاب الصف.
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