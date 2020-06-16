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بريطانيا تسجل قفزة حادة للوفيات بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 16 يونيو 2020

سجلت بريطانيا، اليوم "الثلاثاء"، قفزة حادة للوفيات بفيروس كورونا كوفيد19 حيث تم رصد 233 حالة جديدة مقابل 38 في الإحصائية المنشورة "الاثنين".

 

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 15 يونيو، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء في المملكة المتحدة بواقع 233 حالة، لتصل إلى مستوى 41969.

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وويمثل هذا الرقم قفزة كبيرا للوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا التي شهدت في الأيام الماضية تراجعا ملموسا لهذا المؤشر، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 12 يونيو 202 حالة، وفي 13 يونيو 181، وفي 14 يونيو 36، وفي 15 يونيو 38.

 

 

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