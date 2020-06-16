 بالفيديو..تسجيل مسرب بين الكويتي “حاكم المطيري”و القذافي! 

الثلاثاء 16 يونيو 2020

صورة أرشيفية

نشر المعارض القطري “خالد الهيل ” مقطع فيديو جديد مسرب بين “حاكم المطيري” الذي ينتمي لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية في عدد من الدول العربية والغربية، مع معمر القذافي رئيس ليبيا الراحل.

وبحسب التسريب المتداول فقد رحب القذافي بالمطيري بقوله: لقد نجحت في الوصول إلي ، فيما رد الأخير :” مثلك يعنى إليه”.

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ورغم اختلاف المطيري مع القذافي فكرياً وأيدلوجياً ، إلا إنه كان حريصا على مقابلته طمعا في الحصول على أموال من وقت لآخر.

وعلق “الهيل” على المقطع بقوله: ماشاء الله على حرارة اللقاء والمؤامرات والطلبات!

وأكدت بعض المصادر أن هذه التسجيلات المسربة تم الحصول عليها من جهاز المخابرات الليبية بعد الإطاحة بمعمر القذافي وإعدامه من قبل ثوار ليبيا.