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الصين تعيد إغلاق مدارس العاصمة بسبب تفشي كورونا مجددا

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:55 مساءً, 16 يونيو 2020 م

أعلنت بلدية بكين، مساء اليوم الثلاثاء، أن العاصمة الصينية ستعيد إغلاق كل مدارسها وجامعاتها بعد ازدياد عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 فيها.

وعمدت سلطات المدينة إلى فحص عشرات آلاف السكان، بعد رصد 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في خمسة أيام.

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