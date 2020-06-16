شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصين تعيد إغلاق مدارس العاصمة بسبب تفشي كورونا مجددا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:55 مساءً, 16 يونيو 2020 م
أعلنت بلدية بكين، مساء اليوم الثلاثاء، أن العاصمة الصينية ستعيد إغلاق كل مدارسها وجامعاتها بعد ازدياد عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 فيها.
وعمدت سلطات المدينة إلى فحص عشرات آلاف السكان، بعد رصد 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في خمسة أيام.
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