الصين تعيد إغلاق مدارس العاصمة بسبب تفشي كورونا مجددا

أعلنت بلدية بكين، مساء اليوم الثلاثاء، أن العاصمة الصينية ستعيد إغلاق كل مدارسها وجامعاتها بعد ازدياد عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 فيها.

وعمدت سلطات المدينة إلى فحص عشرات آلاف السكان، بعد رصد 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في خمسة أيام.