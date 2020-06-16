شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك يعلن إقامة «بطولة التنس» دون جماهير والان نبدء بالتفاصيل
أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، إقامة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، في الفترة بين 31 أغسطس و13 سبتمبر، دون حضور جماهير، وذلك ضمن جهود الولاية لتخفيف القيود المفروضة منذ شهور لمكافحة فيروس كورونا.
وقال كومو في تغريدة على حسابه في تويتر: إن الاتحاد الأمريكي للعبة سيتخذ اجراءات احترازية استثنائية، لحماية اللاعبين وجميع المشاركين في البطولة الكبرى، بما في ذلك إجراء اختبارات مكثفة وعمليات تطهير وتنظيف إضافية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي للتنس مايك داوس: ندرك المسؤولية الهائلة لاستضافة أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية بعد عودة النشاط في هذه الأوقات الصعبة، وسنفعل ذلك بأكثر الطرق أماناً لتقليل أي مخاطر محتملة.
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم نيويورك يعلن إقامة «بطولة التنس» دون جماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.