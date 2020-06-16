شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان ترفض إمكانية اعترافها بإسرائيل كدولة والان نبدء بالتفاصيل

نفى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إمكانية مراجعة بلاده سياستها تجاه الاعتراف بإسرائيل كدولة.

وقال إن التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة.

وبيّن في إيجاز قدمه اليوم في جلسة البرلمان الوطني في إسلام آباد، أن باكستان ملتزمة بموقفها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وأنها تؤيد منذ البداية حل إقامة دولتين، على أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.