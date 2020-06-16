شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تسجل 73 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 73 ألفًا و533 حالة بحسب آخر حصيلة رسمية، بعد تسجيل 3495 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم، أن عدد حالات التعافي داخل البلاد وصلت إلى 39867 حالة، مقابل 1568 حالة وفاة.

وتحتل جمهورية جنوب أفريقيا المركز الأول في القارة بعدد الإصابات والثاني بعد مصر من حيث عدد الوفيات.