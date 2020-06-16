شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تسجل 73 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم، أن عدد حالات التعافي داخل البلاد وصلت إلى 39867 حالة، مقابل 1568 حالة وفاة.
وتحتل جمهورية جنوب أفريقيا المركز الأول في القارة بعدد الإصابات والثاني بعد مصر من حيث عدد الوفيات.
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