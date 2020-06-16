شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يوقع مرسوماً رئاسياً لإصلاح الشرطة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أوضح بعد لقاء عائلات أفراد سقطوا ضحية عنف قوات الأمن أو العنصرية، أن القرار يشمل منع اللجوء إلى وضعية الخنق "إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر" .
وأضاف الرئيس ترامب قائلاً: إن المرسوم "يشجع" آلافاً من وحدات الشرطة الأمريكية على التزام "أرقى المعايير المهنية"، وأن مشروع قانون إصلاح الشرطة يأتي لإنهاء "نمط الفشل القديم".
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