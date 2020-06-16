شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 233 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن تسجيل 233 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأفاد جونسون خلال مؤتمر التنوير اليومي بتسجيل 1279 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي المصابين في جميع أنحاء المملكة المتحدة 293136 شخصا، فيما بلغ عدد الضحايا 40969 ضحية. ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى الاستمرار في اتباع الإرشادات الصحية من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال المدة الماضية في سبيل محاربة انتشار المرض، مجدداً التزام الحكومة بالعمل على تخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تسجل 233 وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.