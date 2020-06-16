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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة الدول العربية تُندد بالمقابر الجماعية وباحتجاز مصريين في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
أكدت جامعة الدول العربية أنها تتابع بانزعاج بالغ التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية معظمها في ترهونة الليبية، في الأيام الماضية، وتناشد السلطات في ليبيا التحقيق فيها وفقاً للقانون الدولي.
وأعربت الأمانة العامة للجامعة فى بيان اليوم، عن إدانتها لاحتجاز وسوء معاملة عدد من المصريين في مدينة ترهونة الليبية، وفق ما أظهره مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً.
ورحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى بيانها بقرار وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في المقابر الجماعية، داعيةً إلى الحرص على حماية مواقع هذه المقابر من العبث، حتى التعرف على هوية الضحايا وأسباب الوفاة وإعادة جثامينهم إلى ذويهم.
كما رحب الجامعة العربية ببيان وزارة الداخلية عن مساعيها لمعرفة مصير المحتجزين المصريين، وكشف هوية الجناة وضبطهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونبّهت الجامعة إلى خطورة أعمال القتل الانتقامية على النسيج المجتمعي الليبي وعلى فرص نجاح المسار السياسي وجهود وقف إطلاق النار، منددةً بأساليب احتجاز وإهانة وتعذيب المدنيين سواءً كانوا ليبيين أو غير ليبيين، وسيلة لإيصال رسائل سياسية.
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