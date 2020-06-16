فرنسا توجه تحذيرا شديدا لتركيا بشأن ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

نددت فرنسا، الإثنين، بأي تدخل خارجي مستمر في ليبيا، مختصة بالذكر في هذا الإطار الدعم التركي المتزايد لحكومة الوفاق في طرابلس.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "هذا غير مقبول ولابد أن ينتهي".

والأحد، نددت الرئاسة الفرنسية بالتدخلات التركية "غير المقبولة" في ليبيا، مشددة على أنها "عدوانية ولن نصمت عليها".

ووصفت الرئاسة الفرنسية سياسة تركيا في ليبيا بـ"أكثر عدوانية وتصلبا" مع نشر 7 سفن لها قبالة سواحل ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح.

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وتدعم تركيا ما يعرف بـ"حكومة الوفاق" غير الدستورية برئاسة فايز السراج، بالسلاح والمرتزقة السوريين في ليبيا وهو ما يرفضه الجانب الروسي.

وشددت الرئاسة الفرنسية على أن باريس "لا يمكنها السماح بذلك"، وفق ما صدر عن الإليزيه.

وقالت فرنسا، التي تكثف منذ أشهر انتقاداتها للعدوان التركي، إنّها "سياسة أكثر عدوانية وتصلبا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح".

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنّ "الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك".

وأوضحت أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون تباحث بهذا الشأن خلال الأسبوع الحالي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب "وستجري مباحثات خصوصا خلال الأسابيع المقبلة مع شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين ميدانياً".