حماة وطن: نعمل على قدم وساق لاختيار أفضل المرشحين فى مجلسى الشيوخ والنواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة وطن، المتحدث باسم الحزب، إن الحزب يتابع بشكل مستمر مع لجانه في كل المحافظات، تنسيق الأسماء والاقتراحات المختلفة للاستعداد لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، لافتا إلى أن لجان الحزب تعمل على قدم وساق لاختيار مرشحيها التى سيتم الدفع بهم فى الانتخابات القادمة.
وأضاف مساعد رئيس حماة الوطن لـ"الخليج 365"، أن الحزب يعمل على اختيار أفضل الكوادر للدفع بهم فى الانتخابات، وذلك عبر عدد من الضوابط اللازمة للاختيار، لافتا إلى أنه لم يتم الاختيار عشوائى، ويتم الترتيب بشكل منسق ومنظم وتمر الاختيارات على عدة ضوابط وضعها الحزب.
ولفت مساعد رئيس حماة الوطن، إلى أن هناك تواصل مع كافة أمانات المحافظات عبر هذه اللجان المشكلة لبحث الأسماء المرشحة، مؤكدا أن الحزب ينتظر الصورة النهائية لقوانين الانتخابات، موضحا أن آلية العمل مستمرة داخل الحزب للاستعداد الكامل للانتخابات.
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