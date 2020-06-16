شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب: الحكومة واجهت كورونا بقوة..ولدينا قصور فى قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه رغم توجيه انتقادات من المعارضة والمستقلين للحكومة، إلا أننا لم نر الحكومة على مدار السنوات الماضية بهذه الكيفية، ولكن لابد أن نتفق، "أن آى حد كان هيسأل مصري قبل أزمة كورونا، سؤال عن رأيه في قدرة مصر على مواجهة الأزمة ، كان سيقول لن تقدر، والمتفائل سيقول احتمال، متابعا الحقيقة واجهنا بقوة وقدرنا في بعض الإجراءات الاحترازية وسرعة التحركات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم لمناقشة الموازنة العامة للبرلمان.

وأضاف عابد، لدينا قصور في قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة، متسائلا إحنا كشعب ننتج إيه، في ازمة كورونا استطاعات المصانع الحربية أن تنتج الكحول والكمامات، ولكن احنا كشعب ننتج ايه، و لدينا فجوة في الإنتاج المحلى، ولدينا موارد طبيعية يمكننا استغلالها.

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وتابع عابد، " أننا لانحمل الحكومة العبء، فهى أدت دورها، وتعاون الوزراء بشكل كبير، تعاون مثمر بين النواب والحكومة،ولكن اتحدث عن قطاع الاعمال العام والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كى نتمكن من التصدير لافريقيا وغيرها ويكون لدينا فائض في الموازنة".

كما طالب النائب علاء عابد وزيره التخطيط هالة السعيد ووزير المالية محمد معيط بسرعة الانتهاء من صرف المستحقات اللازمة لاستكمال بناء المقر الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان ليكون شاهدًا علي عظمة الدولة المصرية.