شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام: صرف ثلاثة أشهر من علاوة 2017.. والتكلفة تزيد على 9 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار السعي المتواصل من الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، لتدبير المبالغ اللازمة لصرف العلاوات المتجمدة فقد تم توفير تلك المبالغ وتعلن عن صرف ثلاثة أشهر من علاوة 2017 لجميع العاملين بها، علي أن يتم الصرف خلال الأيام القادمة، حيث أن تكلفة صرف هذه العلاوات يزيد على تسعة ملايين جنيه تم توفيرها من خلال التمويل الذاتي للهيئة دون دعم أو تدخل من أي جهة، ولا نلتفت للشائعات لاشخاص يحاولون نيل مصالح أو مكاسب شخصية.

وكانت الوطنية للإعلام قد قامت بصرف ثلاثة أشهر من العلاوات المتأخرة منذ عشرة أيام ماضية، وذلك في إطار سعيها المتواصل لصرف كافة العلاوات المتأخرة وفق جدول زمني ومن خلال تدبير مبالغ الصرف من التمويل الذاتي للوطنية للاعلام، حيث تم صرف علاوات 2016 بالكامل وعدة اشهر من علاوات 2017.، 2018، 2019 بإجمالي 472 مليون جنيه وهذا المبلغ تم تدبيره من خلال التمويل الذاتي، حيث لم يتم تمويل المتجمد من العلاوات من وزارة المالية رغم أن منح العلاوات قرار من الدولة ويحتاج إلى دعم مالي إضافي لصرفها للعاملين، حيث تم مخاطبة وزارة المالية لزيادة مخصصات الوطنية للإعلام بزيادة 30 مليون جنيه حتي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، ومن واقع مسئوليتها تجاه العاملين بها تم تدبير الأموال اللازمة لصرف العلاوات من التمويل الذاتي للوطنية للاعلام