شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال لوزير المالية: "الموظفين هيمسكوا فيك لو دفعوا 4 آلاف غرامة الحظر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انعقاد اللجنة العامة للبرلمان صباح غدا، الأربعاء، والتى من المتوقع أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالى الجديد 2020/2021.
ومازح الدكتور على عبدالعال قبيل رفع الجلسة العامة، المخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، للعام المالى 2020/2021، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذى شارك فى الجلسة العام ، قائلا: "الحظر بدأ والموظفين لو دفعوا غرامة الـ 4 آلاف جنيه حيمسكوا فيك ."
ووجه عبد العال، فى ختام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، الشكر لجميع النواب المستمرين فى الجلسة، منهم من تحدث والاخر الذى حرص على الاستمرار فيها.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان، خلال جلسة الغد، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 / 2021.
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