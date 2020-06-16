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عبد العال لوزير المالية: "الموظفين هيمسكوا فيك لو دفعوا 4 آلاف غرامة الحظر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انعقاد اللجنة العامة للبرلمان صباح غدا، الأربعاء، والتى من المتوقع أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالى الجديد 2020/2021.

ومازح الدكتور على عبدالعال قبيل رفع الجلسة العامة، المخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، للعام المالى 2020/2021، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذى شارك فى الجلسة العام ، قائلا: "الحظر بدأ والموظفين لو دفعوا غرامة الـ 4 آلاف جنيه حيمسكوا فيك ."

ووجه عبد العال، فى ختام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، الشكر لجميع النواب المستمرين فى الجلسة، منهم من تحدث والاخر الذى حرص على الاستمرار فيها.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان، خلال جلسة الغد، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم  بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 / 2021.

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