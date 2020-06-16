شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محلية النواب:لا يمكن لمحايد إنكار جهود الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه لا يمكن لأى محايد أن ينكر إنجازات الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية، وهو ما أكدته الارقام والشهادات الدولية .

وأضاف السجينى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/3021، أن جائحة كورونا ننظر إليها من منظور الإدارة المحلية من منطلق "رب ضارة نافعة" مؤكدا أن الحكومة أدت اداءا طيبا والأرقام الحالية مقارنة بـ 5سنوات مضت، تضاعفت 7 مرات، وهو ما يؤكد إننا نسير على الطريق الصحيح .

ووجه السجينى عدة تساؤلات للحكومة قائلا:"ألم يحن الوقت أن تنتبه الحكومة بمفهو تضامنى وتشاركى بتوصيات هذا المجلس مع تقنين الاراضى والتسعير المغالى فيه حتى تتحققآىمال الحكومة فى التحصيل".

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وأشار السجيني إلي أن البرلمان لم يستخدم أدواته فى ذلك الملف ليس ضعفا وعدم فهما ولكن احساسا بالتحديات التى تواجه الدولة ،ولكن الارقام لا تكذب ولا تتجمل وهى الواقع والفاصل، قائلا:ألم يحن أن نأخذ بعين الأعتبار توصيات هذا المجلس فى الاصلاحات الهيكلية لعدد من القطاعات منها هيئة نقل قاهرة وغيرها من الهيئات المختلفة قائلا :كلنا ماشيي .. وكل القيادات بالهيئة وطنيين ولكن طريقتهم فى عرض الموازنة لم تتغير منذ سنوات"

وتابع السجيني، أن هيئة نقل القاهرة تقوم بتحصيل 300 مليون جنيه سنويا وتحصل على مليار جنيه من وزارة المالية ".

وطالب السجينى الحكومة، بضورة مواجهة الاسواق العشوائية، والاهتما م بالإصلاح الهيكلى ، لقطاعات الحكومة المختلفة، موجهاً عدة تساؤلات للحكومة قائلا:"ألم يحن الوقت أن تنتبه الحكومة بمفهو تضامنى وتشاركى بتوصيات هذا المجلس مع تقنين الاراضى والتسعير المغالى فيه حتى تتحقق آىمال الحكومة فى التحصيل".