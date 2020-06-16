"الوفد" يصدر قرارًا بتعيين مصطفى السعيد عضواً بالهيئة العليا للحزب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قراراً بتعيين رجل الأعمال مصطفى السعيد عضواً فى الهيئة العليا للحزب.
وأكد «السعيد» خلال استقبال المستشار بهاء الدين أبوشقة له فى مقر الوفد الرئيسى أمس، أن رئيس الوفد يتمتع بالحكمة السياسية التى تمكنه من قيادة بيت الأمة فى فترة مهمة من تاريخ الوطن.
وأشاد «السعيد» وهو من رجال الأعمال بمحافظة الغربية بدور حزب الوفد فى قيادة العمل السياسى وإثراء الحياة الحزبية فى مصر، وقال: إن أفكاره تتفق مع مبادئ الوفد وسياسته فى جميع القضايا الداخلية والخارجية.
وأشار إلى رغبته فى المشاركة السياسية الفعالة من خلال حزب الوفد العريق لمساندة الدولة المصرية فى قراراتها الخاصة بحماية أمنها القومى فى هذه الفترة الحرجة من عمر الوطن.
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