شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"دفاع النواب" يطالب بتوفير الاعتمادات اللازمة لموازنة وزارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عضو مستقبل وطن، دور وزارة الداخلية فى حماية الأمن القومى المصرى، ودورها الوطنى فى محاربة الإرهاب بجانب القوات المسلحة ومكافحة الجريمة المنظمة بكافة صورها .

وطالب خلف الله، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الحكومة ووزارة المالية بضرورة وسرعة توفير الموازنة اللازمة لوزارة الداخلية 2020/ 2021 المقررة فى مشروع الموازنة، لتتمكن من أداء دورها والوفاء بالتزاماتها سواء المستحقات أو المقاولين والموردين وغيرها.

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وأشار خلف الله، إلى أن وزارة الداخلية تقدم تضحيات كبيرة من أجل الوطن، ويقع عليها عبء كبير في حماية الجبهة الداخلية وهذا ما ظهر خلال جائحة كورونا، وفترة تنفيذ الحظر الذى فرضته السلطات المصرية لمواجهة التحديات التى تواجه الوطن .

وأضاف خلف الله، أن لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان تقدر وتثًمن المجهودات الكبيرة التى تقوم بها الداخلية فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، وتتابع النجاحات التي تقوم بها الشرطه فى حماية الأمن القومى الداخلى للدولة المصرية، مطالبا بسرعة صرف الاستحقاقات المالية المقررة فى الموازنة للداخلية حتى تتمكن من أداء دورها الوطنى الكبير .