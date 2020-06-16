شكرا لقرائتكم خبر عن "برهامى" عن ركوب المرأة توك توك: إن كان بعيدا عن المارة فهو خلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفتى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأن ركوب المرأة التوك توك مع السائق فى مكان بأحد أطراف البلد أو مكان ليس فيه أحد يعد خلوة، حتى لو كانت المسافة أقل من 3 كيلو.

وورد سؤالا لياسر برهامى، عبر موقع صوت السلف جاء فيه: هل يعتبر ركوب المرأة التوك توك خلوة في مسافة أقل من 3 كيلومتر؟. وأجاب برهامى قائلا: "فالعبرة بالطريق المسلوك؛ فإن كان الطريق عامرًا بالمارة؛ فلا يعتبر ذلك خلوة، وإن كان في طرف البلد أو في مكانٍ ليس فيه أحد؛ فهذه خلوة".

تجدر الإشارة الى أن برهامى كان قد آثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بسبب الفتوى التى قال فيها إن الحضرة الصوفية بدعة وليست من الذكر المشروع وهو الأمر الذى أدى إلى هجوم عنيف ضده من جانب الطرق الصوفية.

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