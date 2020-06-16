شكرا لقرائتكم خبر عن "برهامى" عن ركوب المرأة توك توك: إن كان بعيدا عن المارة فهو خلوة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفتى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأن ركوب المرأة التوك توك مع السائق فى مكان بأحد أطراف البلد أو مكان ليس فيه أحد يعد خلوة، حتى لو كانت المسافة أقل من 3 كيلو.
وورد سؤالا لياسر برهامى، عبر موقع صوت السلف جاء فيه: هل يعتبر ركوب المرأة التوك توك خلوة في مسافة أقل من 3 كيلومتر؟. وأجاب برهامى قائلا: "فالعبرة بالطريق المسلوك؛ فإن كان الطريق عامرًا بالمارة؛ فلا يعتبر ذلك خلوة، وإن كان في طرف البلد أو في مكانٍ ليس فيه أحد؛ فهذه خلوة".
تجدر الإشارة الى أن برهامى كان قد آثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بسبب الفتوى التى قال فيها إن الحضرة الصوفية بدعة وليست من الذكر المشروع وهو الأمر الذى أدى إلى هجوم عنيف ضده من جانب الطرق الصوفية.
وفى وقت سابق، أفتى ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، بأنه يجوز مراجعة القرآن فى الحمام بالقلب، ولا يجوز فى الوقت نفسه مراجعته عن طريق التطبيقات التى تأخذ صورة المصحف على الموبايل، وورد سؤال لموقع أنا السلفى الذى يشرف عليه برهامى جاء فيه:ما حكم مراجعة القرآن أثناء قضاء الحاجة بالقلب والعين، فأنا مِن طبعي أني أتأخر في الحمام ويكون معي الموبايل، فهل حرام أن أفتح تطبيق القرآن وأنا جالس لقضاء الحاجة وأراجع حفظي استثمارًا واستغلالًا للوقت؟ وجزاكم الله خيرًا.
وأجاب برهامى قائلا: "فلا يكون ذلك بالموبايل؛ لأن وجه الموبايل إذا كان صفحة مِن القرآن أخذ حكم المصحف، أما بالقلب فلا بأس."
كانت هذه تفاصيل خبر "برهامى" عن ركوب المرأة توك توك: إن كان بعيدا عن المارة فهو خلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.