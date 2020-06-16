شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: فى مقالات بتشكر الحكومة على إنجازاتها لكن محدش بيشكر البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن البرلمان أدى مهمته بشرف فى سن التشريعات الهامة، موضحا أن هناك محاولة لتصدير عكس ذلك على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، قائلاً: "من يقف وراء هذه الحملة؟، وكأن هناك مدافع مستمرة الطلقات ضد المجلس ورئيسه"، مضيفا: "فى مقالات بتشكر الحكومة على إنجازاتها لكن محدش بيشكر البرلمان أبدا".

ومن ناحيته، قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة أقرت أكثر من 10 مشروعات قوانين و15 اتفاقية ساهمت فى توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة الدولة لتطوير منظومة النقل، موصيا بتدعيم مخصصات الصيانة فى قطاعات وزارة النقل والطرق والكبارى والنقل السككى لحماية التدهور فى هذا القطاع والحفاظ على التطوير الذى يحدث فيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 - 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.