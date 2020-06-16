"تنسيقية شباب الأحزاب" تقدم مستلزمات طبية لمديرية الصحة بمحافظة القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة أحزاب "إرادة جيل" و"الغد" و"الحرية المصرى" بمحافظة القاهرة وعضو التنسيقية الدكتورة شيماء عبد الإله، دفعة من المستلزمات الطبية لدعم مديرية الصحة بمحافظة القاهرة ضمن مبادرة الوعى أمان، تضمنت توفير 4000 كمامة طبية و150علبة قفازات و3 إسطوانات أكسجين و3 منظمات أكسجين.
جاء ذلك بلقاء ممثلى التنسيقية والأحزاب بالدكتورة عبير السيد، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة هبة قاسم مدير مكافحة العدوى، والدكتورة علا الدسوقي مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور كمال إدارة الطب العلاجي.
وتستمر تنسيقية شباب الأحزاب بمختلف مكوناتها السياسية فى التعاون مع مديريات الصحة ومديري المستشفيات ومديري عموم المناطق للعمل على توفير المستلزمات الطبية بقدر الإمكان، وتقديم كافة أشكال الدعم المتاحة للحالات المصابة، وتضافر كافة الجهود في التعامل مع فيروس كورونا.
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