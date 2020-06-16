شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام": تكلفة صرف مستحقات المحالين للمعاش تزيد على 12 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه سوف يتم تسليم الشيكات الخاصة بمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش فى شهر يوليو 2018، فى الأول من يوليو القادم نظرا لإقفال أعمال السنة المالية، والتى تنتهى فى الثلاثون من يونيو الجارى، على أن يتم البدء فى تسليم الشيكات فى الأول من يوليو 2020 .

وأشارت الهيئة فى بيان لها، إلى أن تكلفة صرف هذه المستحقات بلغت ما يزيد عن 12 مليونا، تم توفيرها من خلال الموارد الذاتيه للهيئة، متابعة: "لا نلتفت للشائعات لأشخاص يحاولون نيل مصالح أو مكاسب شخصية".

وذكرت الهيئة الوطنية للإعلام، أنها قامت ببعض الإجراءات رغم ضآلة مواردها المالية لتدبير تلك المبالغ دون الحصول على دعم إضافى للموازنة المخصصة لها حرصًا منها للحفاظ على حقوق العاملين بها وصرف مستحقاتهم المالية.