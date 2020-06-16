شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: الطبيب المصرى المُهاجر يوفر على الدول الأجنبية مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الطبيب المصرى الواحد الذى يُهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا يوفر على تلك الدول نحو مليون دولار، لافتا إلى أن تكلفة إعداد الطبيب الواحد فى دول أوروبا وأمريكا لا تقل عن مليون دولار، قائلا: "الطبيب المصرى الذى يهاجر إلى اوروبا أو أمريكا يوفر مليون دولار على تلك الدول".

وأضاف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مراكز الأبحاث فى هذه الدول تعتمد على الطلاب والباحثين الجانب، قائلا: "رئيس جمهورية إحدى الدول الغربية وقف يسأل عن الباحثين فى أحد المراكز البحثية ووجد أنهم الطلاب الأجانب الذاهبين للحصول على الدكتوراه"، وتابع: "الطبيب يتم إعداده فى مصر وهو ياخده على الجاهز".

وفى هذا السياق أكد عبد العال بتحريك مرتبات الأطباء، قائلا: "الطبيب المصرى طبيب مُتميز، وقد عملت فترة ملحق ثقافى فى فرنسا، والأطباء فى فرنسا كانوا يتركون للطبيب المصرى كل ما يُكلفون به داخل المستشفى"، مُضيفا: "هذه الفئة يجب الاهتمام بها وتحريك مرتباتها، وهذه الجائحة سلطت الضوء على ما يقوم به جنود العاملين فى مرفق الصحة"، مُوجها حديثه لكل العاملين فى القطاع الصحى، قائلا: "نحن نشد على أيديكم وعليكم الاستمرار فى هذا الأداء الرائع من أجل الوطن وصحة المواطنين المصريين".