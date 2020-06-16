جريمة مروعة.. حفيد ينهي حياة جده وجدته بطعنات قاتلة بالعروي

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بتنسيق وثيق مع عناصر المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة العروي، أمس الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق الأصول، ومحاولة القتل العمد في حق سيدتين من أفراد العائلة، وهي الجرائم التي تم تسجيلها في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين بمدينة العروي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد عاينت جثة زوجين، يبلغان من العمر 86 و85 سنة، تم تعريضهما لطعنات قاتلة بواسطة السلاح الأبيض داخل منزلهما بمنطقة مدارية بمدينة العروي، كما تم نقل ابنة الضحية وزوجة ابنه إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح خطيرة بواسطة السلاح الأبيض من طرف شخص كان يرتدي قناعا حاجبا للمعطيات التعريفية وقفازات.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية المنجزة أسفرت عن الاشتباه في تورط حفيد الضحية في ارتكاب هذه الجريمة، والذي تم توقيفه وهو يحمل آثار جروح وكدمات، كما تم العثور بمنزله وبمحيطه الخارجي عن مجموعة من الأدلة والإثباتات العلمية التي تحمل البصمة الجينية وعينات من الحمض النووي الخاصة بالمشتبه فيه.

وتم – حسب البلاغ – الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد الدوافع والخلفيات التي كانت وراء ارتكابها.