كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن التوزيع الجغرافي لفيروس كورونا المستجد، إذ إنه من أصل 46 حالة سجلت في 24 ساعة الأخيرة، سجلت حالتين فقط في جهة الدار البيضاء السطات.
وعرفت جهة مراكش آسفي تسجيل 19 حالة مؤكدة، و6 حالات بجهة فاس مكناس، كلها سجلت في مدينة فاس، و16 حالة مؤكدة في جهة طنجة-تطوان الحسيمة، 14 منها في مدينة تطوان، و2 بمدينة طنجة.
أما في جهة الرباط سلا القنيطرة، فلقد تم تسجيل حالتين وحالة واحدة بجهة الشرق في حين لم تسجل باقي جهات المملكة أي إصابة في 24 ساعة الأخيرة.
ويخصوص الحالات النشطة فإن 782 شخصا لازالوا يخضعون للعلاج من فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي حدد فيه عدد الحالات الصعبة 10 حالات، 5 منها في جهة تطوان الدار البيضاء السطات، و4 في جهة طنجة تطوان، وحالة واحدة بجهة مراكش آسفي.
كانت هذه تفاصيل خبر منحى كورونا يواصل انحداره في المغرب.. 782 حالة تتلقى العلاج و7 جهات لم تسجل أي إصابة في 24 ساعة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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