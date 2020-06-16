حصيلة 24 ساعة الأخيرة.. 46 إصابة و109 حالة شفاء و0 وفاة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 46 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 8931 حالة مؤكدة مع استبعاد 446837 حالة.
وكشفت وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 109 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الاثنين، إلى الساعة السادسة من اليوم الثلاثاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 7937 بنسبة 88.9 في المائة.
وأضاف المتحدث أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة لتستقر الحصيلة في 212 حالة في الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة.
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