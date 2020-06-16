من أجل مواكبة المرتفقين.. الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تطور منظومتها الرقمية -التفاصيل

طورت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مجموعة من الخدمات عبر الخط لفائدة مرتفقيها ومختلف شركائها المؤسساتيين ب 14 خدمة على الخط.

وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخدمات تأتي من أجل مواكبة وتدعيم الجهود التي تبذلها المملكة لإصلاح الإدارة والخدمات العمومية وتقريبها من المواطن، حتى تستجيب لانتظارات المرتفقين، وكذا تنزيلا للتوجيهات الحكومية الداعية إلى مواصلة تطوير وتنويع الدعامات الرقمية وتعميم تقديم الخدمات الإدارية عبر الخط، وكذا التقليص من تداول الوثائق الورقية وتبسيط المساطر الإدارية وتسريع رقمتنها.

وأبرز البلاغ أنه بالنسبة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، توفر الوكالة خدمة تتبع جاهزية بطائق “راميد” عبر الرابط “www.anam.ma/suivi-ramed” حيث تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية إمكانية تتبع مراحل جاهزية بطائقهم والتقدم المحرز في معالجتها وإنتاجها.

وتهم خدمة تمكين المستفيدين من نظام “راميد” الذين لم يتوصلوا بعد ببطائقهم من تلقي العلاجات اللازمة، تمكين المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات العمومية من الاطلاع على المعطيات المرتبطة بهم وبوضعية بطائقهم عبر الرابط “http://ramed.anam.ma” حيث تمكن هذه الخدمة الأشخاص الذين لم يتوصلوا بعد ببطائقهم والذين تتطلب حالتهم الصحية تدخلا مستعجلا الاستفادة من العلاجات اللازمة.

وفيما يخص المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، توفر الوكالة خدمة إيداع ومتابعة الشكايات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر الرابط http://anam.chikaya.ma/index.php?page=citoyen.AjoutDemande”.

ووضعت الوكالة أيضا، حسب البلاغ، خدمة تسجيل الطلبة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر الرابط “http://cme.anam.ma/” حيث تتيح هذه الخدمة لطلبة التكوين المهني في القطاع الخاص، وطلبة المؤسسات التابعة للقطاعات الوزارية، إمكانية التسجيل إلكترونيا في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عن طريق إدراج معلوماتهم الشخصية، وتلك المرتبطة بالأبوين وتغطيتهما الصحية.

أما بخصوص مهنيي الصحة والمختبرات الصيدلانية، فإن الوكالة توفر خدمة طلب الحصول على الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة ومؤسسات العلاج للقطاعين العام والخاص “INPE”: عبر البريد الإلكتروني “[email protected]”، حيث تتيح هذه الخدمة الإلكترونية المبسطة لمهنيي الصحة وللمؤسسات الصحية إمكانية إيداع وإرسال ملفات طلبات الحصول على الرقم الوطني الاستدلالي، بالإضافة إلى تحيين المعطيات المرتبطة به، وتعمل الوكالة على منح هذا الرقم في أجل أقصاه 48 ساعة من موعد إرسال الملف.

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وتم وضع خدمة إيداع وتتبع طلبات إدراج الأدوية غير المعوض عنها في دليل الأدوية القابلة للتعويض “GMR” عبر الموقع الإلكتروني “https://e.labo.anam.ma” والتي توفر للمختبرات الصيدلانية خدمة تفاعلية مبسطة وآمنة تهدف إلى إيداع وتتبع طلبات إدراج الأدوية غير القابلة للتعويض في دليل الأدوية المعوض عنها “GMR” حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة ابتداء من 30 يونيو الجاري.

وتشمل الخدمات التي طورتها الوكالة خدمة تتبع الملفات المعروضة على لجنة الشفافية عبر الرابط https://ct.anam.ma، إذ يتعلق الأمر بلجنة مستقلة، تتمثل مهمتها الرئيسية على الخصوص في إدراج أو سحب الأدوية من قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وتهم هذه الخدمات أيضا خدمة الاطلاع على دليل الأدوية المعوض عنها: عبر الرابط http://www.anam.ma/regulation/guide-medicaments/recherche-de-medicaments-par-nom/، بالإضافة إلى خدمة الاطلاع على دليل مهنيي الصحة: عبر الرابط http://www.anam.ma/regulation/referentiel-des-professionnels-de-sante/annuaire-des-professionnels-par-etablissement/.

أما منصة الاطلاع على المعطيات المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO عبر الرابط https:// e-docs.anam.ma، فهي خدمة موجهة للباحثين والشركاء المؤسساتيين والعموم، تمكنهم من الاطلاع على المعطيات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن تقارير ومنشورات، وكذا أهم الأرقام المسجلة فيما يخص الساكنة المستفيدة، والتكاليف والموارد.

ومن أجل الاطلاع وتحميل المنشورات المتعلقة بالتوظيف بالوكالة الوطنية للتامين الصحي، توفر الوكالة عبر موقعها الإلكتروني خدمة تمكن من الاطلاع على قائمة المناصب المالية السنوية، والإعلانات المتعلقة بمباريات التوظيف والترشيح لمناصب المسؤولية، وامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وحسب المصدر ذاته، تتيح الوكالة خدمة الطلبيات العمومية من خلال تحميل ملفات طلبات العروض وكذا الاستشارات وطلبات الإعراب عن الاهتمام من خلال الموقع الرسمي للوكالة، فضلا عن خدمة مكتب الضبط الإلكتروني عبر الرابط https://courrier.gov.ma/virtualbo/، وخدمة الحصول على معلومات إضافية عبر الرابط http://www.anam.ma/lagence/nous-contacter/.

ودعت الوكالة جميع مرتفقيها وشركائها المؤسساتيين وكل الفاعلين في مجال التغطية الصحية الأساسية، إلى الاشتغال والتواصل وفقا لهذه الآلية عبر موقعها الإلكتروني الذي يتيح لهم الولوج للخدمات الرقمية.