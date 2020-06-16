جريمة اغتصاب.. طفل ذو 5 سنوات يتعرض إلى اعتداء جنسي من قاصر في قلعة السراغنة

كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في مدينة قلعة السراغنة، عن تفاصيل حادثة اغتصاب بشعة، راح ضحيتها طفل لا يتجاوز عمره خمس سنوات، والمشتبه فيه ابن الجيران.

وأوضحت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في مدينة قلعة السراغنة، في بيان لها، أن الطفل الذي لايتعدى عمره 5 سنوات وأربعة أشهر، والذي ينحدر من دوار “اولاد حماد” جماعة “أولاد زراد”، دائرة “أهل الغابة”، إقليم قلعة السراغنة، تعرض لاغتصاب وحشي، نتجت عنه مضاعفات صحية خطيرة جسديا، ونفسيا.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن المشتبه فيه هو ابن الجيران، الذي لايزال قاصرا هو الآخر، إذ لا يتجاوز عمره السادسة عشر سنة.

وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في مدينة قلعة السراغنة، الجهات المسؤولة بالإسراع في توقيف المشتبه فيه، الموجود في حالة فرار، وتقديمه للعدالة لتأخذ ماتراه مناسبا في حقه.

كما دعا المصدر نفسه، إلى مراجعة التشريع الجنائي الخاص بعقوبة الاغتصاب، واعتماد عقوبات زجرية صارمة، ومشددة.