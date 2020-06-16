مظاهرة في حيفا ضد جرائم الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق حراك حيفا، مساء اليوم الثلاثاء، مظاهرة احتجاجية، ضد ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين وجرائم الشرطة الإسرائيلية التي كانت قد أعدمت ميدانيًا مؤخرًا شابين فلسطينيين من القدس وعرعرة.
وشارك عشرات الفلسطينيين في المظاهرة بشارع بن غوريون في مدينة حيفا، وأغلق المتظاهرون الشارع وسط تواجد كثيف لقوات الشرطة والتي عرقلت سير المظاهرة.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينيّة ورددوا الهتافات المنددة بالاحتلال وممارساته. ويُذكر أن المظاهرة انتهت دون اعتقالات أو إصابات.
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