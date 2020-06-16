تصاعد التوتر الحدودي: مقتل 20 جنديا هنديًا في "مواجهة عنيفة" مع الصين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 20 جنديًا هنديًا في "مواجهة عنيفة" على الحدود الصينية، حسبما أعلن الجيش الهندي الثلاثاء، عقب أسابيع من تفاقم التوتر ونشر تعزيزات بآلاف الجنود من الجانبين، في أول اشتباك عسكري دام بين القوتين النوويتين منذ 45 عاما.

وكثيرا ما تقع مواجهات بين الدولتين النوويتين بشأن حدودهما البالغة 3500 كلم، والتي لم يتم ترسيمها بشكل صحيح، لكن دون أن ينجم ذلك عن سقوط قتلى في عقود.

وأعلن الجيش الهندي عن ضحايا "من الجانبين"، حيث أشار إلى مقتل وإصابة 43 جنديا صينيًا، لكن بكين لم تشر إلى أي قتلى أو جرحى وسارعت إلى توجيه أصابع الاتهام للهند في الحادثة.

وكانت الهند اعلنت في وقت سابق مقتل ثلاثة من جنودها، لكنها افادت في بيان مساء الثلاثاء أن 17 آخرين "اصيبوا بجروح بالغة (...) قضوا متأثرين بإصابتهم، ما يرفع حصيلة القتلى الى عشرين".

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في المقابل، اتهمت الصين، الهند بشن هجمات "استفزازية" على قواتها في منطقة "لداخ" الحدودية بين البلدين، وذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليغيان.

وقال ليغيان، في تصريح صحافي حول اشتباك وقع أمس، الإثنين، إن القوات الهندية انتهكت اتفاق التسوية بين البلدين وعبرت الحدود الصينية مرتين بشكل غير قانوني ونفذت هجمات استفزازية، ما أدى إلى اشتباكات بين الطرفين.

وأعرب عن رفض بلاده بشدة للحادث، وأشار إلى التزام بكين بالحفاظ على السلام والاستقرار على حدود البلدين. من جهتها، أفادت وسائل إعلام هندية، بأن كبار المسؤولين العسكريين من الجانبين يبحثون حاليا تخفيف التوتر المتصاعد.

يتبع..