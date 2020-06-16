تظاهرة قبالة مركز الشرطة في حيفا تصديا للجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر أهالي حي الحليصة في حيفا، أمام مركز الشرطة في المدينة، مساء اليوم، الثلاثاء، احتجاجا على أحداث العنف وجرائم القتل وفوضى السلاح، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية.

وشهدت التظاهرة مشاركة واسعة من أهالي من الحي، بما في ذلك العشرات من الأطفال، بالإضافة إلى ناشطين اجتماعيين في المدينة.

ورفع المتظاهرون شعارات أدانوا من خلالها أحداث العنف والجريمة واستنكروا تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح ظاهرة العنف المتفشية في المجتمع العربي.

وتأتي التظاهرة في أعقاب مقتل الشاب خليل خليل، البالغ من العمر 28 عامًا، في حي الحليصة، ليلة الأربعاء - الخميس الماضية، بعد أن تعرض لعدة عيارات ناريّة.

وفي مقتل الشاب خليل يُضاف اسمه لسجل ضحايا العنف والجريمة ليكون هو الضحية رقم 34 في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020.