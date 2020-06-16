الصحة الإسرائيلية: 258 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت البيانات الرسمية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 19495، من بينها 302 حالة وفاة.

وبيّنت الحصيلة المسائية الصادرة عن وزارة الصحة حول مٌستجدات كورونا، أن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 3744 مريضًا، في زيادة بلغت 163 إصابة عن الحصيلة الأخيرة.

وعن حالة المرضى، بيّنت المعطيات الرسمية أن الحالة الصحية لـ41 مصابا وصفت بالمتوسطة، في حين ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 39 مريضا، تم وصل 29 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

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ووفقًا للمعطيات الرسمية، فإن عدد الحالات الخطيرة التي تحتاج لتنفس اصطناعي ارتفع بنسبة 11.5% بعد تراجع الحالة الصحة لثلاثة مرضى، فيما ظل عدد الوفيات من جراء الإصابة بـ"كوفيد 19" مستقرًا وثابتًا عن الرقم 302 خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويستدل من البيانات تباطؤ وتيرة التعافي من الفيروس، إذ تماثل 12 مصابا فقط للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 15449، في ارتفاع طفيف بلغ 0.1%.

وأشارت الوزارة إلى أن 132 مريضًا من بينهم الحالات المتوسطة والخطيرة يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يتلقى 3612 مريضًا، العلاج في المنازل والفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أجريت أمس، الإثنين، للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 14371 فحصا، فيما بلغ حتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، 9162 فحصا.