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مقتل 20 جنديا هنديا في اشتباكات حدودية مع الصين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 16 يونيو 2020

قال الجيش الهندي اليوم الثلاثاء إن 20 من جنوده قتلوا في اشتباكات مع قوات صينية عند الحدود المتنازع عليها، في تصعيد كبير لمواجهة مستمرة منذ أسابيع في غرب جبال الهيمالايا.

 

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وفي بيان قال الجيش إن 17 جنديا هنديا لفظوا أنفاسهم الأخيرة متأثرين بالإصابة بجروح خطيرة، إلى جانب ضابط وجنديين لاقوا حتفهم في وقت سابق، ,فقا لروزيتر.

 

وأضاف البيان أنه تم فك الاشتباك بين قوات البلدين.

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