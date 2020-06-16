شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: نضغط مع شركاء على طهران لتسمح بدخول مفتشي الطاقة الذرية مواقع محظورة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 16 يونيو 2020 صورة أرشيفية قالت فرنسا إنها تعمل مع بريطانيا، وألمانيا لحمل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة على الضغط على إيران هذا الأسبوع، للتعاون على نحو كامل، وفوري للسماح لمفتشي الوكالة بدخول مواقع ترفض طهران حتى الآن السماح لهم بزيارتها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنياس فون دير مول في إفادة صحافية يومية عبر الإنترنت، إن على إيران، مثلها مثل أي دولة ترسل إليها الوكالة طلب دخول مواقع، أن ترد دون تأخير أو شروط، للسماح لمفتشي الوكالة بالتحقق من غياب مواد أو أنشطة نووية غير معلنة على أراضيها. وأضافت "هذا ضروري للحفاظ على سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوة نظامها للتحقق".

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