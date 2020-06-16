مأرب اليمنية .. افتتاح مشاريع مياه بمديرية مدغل بكلفة 226 ألف دولار

الثلاثاء 16 يونيو 2020

جرى بمديرية مدغل افتتاح ثلاثة مشاريع مياه بكلفة 226 ألف دولار بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسيف).



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واوضح مدير فرع هيئة مشاريع مياه الريف بمأرب الدكتور علي هذال، ان المشاريع الثلاثة (مدغل ، ونبعة ، وآل كعلان) يستفيد منها ٣٩٤٥ نسمة بالإضافة الى الأسر النازحة مؤخرا من مديرية الحزم بمحافظة الجوف ومديريتي مجزر باطراف مأرب ونهم بمحافظة صنعاء.

فيما اشار مدير عام مديرية مدغل عامر عميسان إلى أن المديرية تستوعب حاليا آلاف النازحين من مناطق الصراع مؤخرا في الجوف وصنعاء ومديرية مجزر بمأرب وستعمل المشاريع على تخفيف معاناتهم لا سيما مع انتشار الأمراض والأوبئة