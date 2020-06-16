تماشيا مع سياسة الدولة المصرية.. "داوي" تقدم خدماتها العلاجية لأهالي طنطا

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الثلاثاء 16 يونيو 2020 تماشيا مع سياسة الدولة المصرية للتوسع في الخدمات الصحية بالمحافظات والوصول بها إلى فئات وشرائح المجتمع المختلفة، أطلقت "داوي" للعيادات الخارجية مبادرة للتوسع خارج القاهرة والوصول بالخدمات العلاجية المتميزة إلى أقاليم مصر المختلفة بهدف الارتقاء بالمستوي الطبي لأهالي المحافظات وتيسير سبل العلاج لهم بأسعار ملائمة ومناسبة لاحتياجاتهم.

بدأت "داوي" بتنفيذ مبادرتها من خلال افتتاح فرع جديد بطنطا، كخطوة أولى للتوسع بخدماتها خارج العاصمة، تمهيدا للوصول إلى مدن أخرى بالدلتا. Advertisements تساهم المبادرة الجديدة في حصول أهالي المحافظات المصرية على خدمات متطورة ﺑﺗﺷﻐﯾل ﻋﯾﺎدات ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻘدم ﻣﺳﺗوى ﻣﺗﻣﯾز وﺛﺎﺑت ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺛل اﻟﺳﺟل الإلكتروني ﻟﻠﻣرﯾض واﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ وأﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺟز وﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣرﻛزﯾﺔ. من جانبها ﻗﺎﻟت ﻣﺎﺟدة ﺣﺑﯾب، اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذى ﻟﻌﯾﺎدات داوى: "ﺗوﺳﻌﻧﺎ ﻓﻰ ﻣدن اﻟدﻟﺗﺎ ھو اﻧﻌﻛﺎس ﻻﻟﺗزاﻣﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺄن ﻧﻘدم ﻟﻸﺳرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ أوﻟﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﺗوﻗﻌوا اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔروع اﻟﺟدﯾدة ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ." يذكر أن ﻋﯾﺎدات داوي أنشئت ﻋﺎم 2016 ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎج واﺿﺢ ﻓﻰ ﺳوق اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ، وﺗﻘوم ﺑﺗﺷﻐﯾل ﻋﯾﺎدات ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺳرة ﺗﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﺑﮭدف ﺗﻐطﯾﺔ 80% أو أﻛﺛر ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﺗﺣت ﺳﻘف واﺣد، ولعيادات داوي ﺗﺳعة ﻓروع ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻘﺎھرة واﻟﺟﯾزة وﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎدس ﻣن أﻛﺗوﺑر.

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