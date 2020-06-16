شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الامركي يمنع لجوء الشرطة للخنق إلا في حالة تعرضهم للخطر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 16 يونيو 2020 أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع لجوء الشرطة للخنق إلا في حالة تعرضهم للخطر، خلال توقيعه أمراً تنفيذياً لالتزام أجهزة الشرطة بأعلى المعايير.

وقال في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض اليوم، " نعارض بشدة خفض تمويل قطاع الشرطة". Advertisements وأضاف ترامب: " أوباما وبايدن لم يعملا أي شيء لإصلاح الشرطة"، مضيفاً: "نتعاطف مع ذوي الضحايا الذين قتلوا على أيدي الشرطة". وبيّن الرئيس الأمريكي أنه لا يريد مزيداً من الانقسام في المجتمع الأمريكي. وتابع: "سنعمل على استعادة الأمن في سياتل وبسرعة"، مشيراً إلى أنه " بالشرطة حققنا انخفاضا في معدل الجريمة".

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