بكين تغلق جميع المدارس بسبب عودة إصابات فيروس كورونا

الثلاثاء 16 يونيو 2020

أعلنت بكين، غلق جميع المدارس بسبب عودة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية. وفى وقت سابق، قال يان تشانزو، البروفيسور فى كلية الطب بجامعة ووهان، أن سلالة فيروس كورونا المستجد التى اكتشفت حديثاً بسوق سينفادى فى العاصمة بكين أكثر عدوى من تلك التى انتشرت من مدينة ووهان، متابعا: خلال عملية التطور، يمكن أن تزيد قدرة عدوى الفيروس أو تنخفض، مضيفا: "لكننى أعتقد أن فيروس كورونا الذى عثر عليه فى سوق سينفادى أكثر عدوى من الفيروس الذى كان فى سوق هوانان فى ووهان".



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وأشار البروفيسور فى كلية الطب بجامعة ووهان، إلى أن رصد الحالات الجديدة فى بكين بالنتيجة المفاجأة، خاصة فى ظل تعزيز السلطات قدرات الكشف عن الفيروس وتوسيع نطاق الاختبارات وقدوم موسم الصيف.

وأشار البروفيسور فى كلية الطب بجامعة ووهان، إلى أن عدداً كبيراً من المصابين بكورونا فى ووهان لم تكن لهم صلة بسوق الحيوانات والمأكولات البحرية بالمدينة، خلافاً للمشهد الوبائى الراهن فى بكين، حيث ترتبط جميع الإصابات الجديدة فى العاصمة بسوق سينفادى لبيع المنتجات الغذائية بالجملة، معربا عن تفاؤله بشأن احتواء التفشى الجديد فى بكين، قائلاً أن "البلاد اكتسبت خبرات واسعة فى مكافحة العدوى وأنشأت آليات حماية فعالة منه، الأمر الذى مكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوباء ومكافحته بسرعة".