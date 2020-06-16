اليمن..الإدارة الذاتية للجنوب تقر برنامج عمل اللجنة المُكلفة بالإشراف على قطاع النقل

الثلاثاء 16 يونيو 2020

التقى رئيس اللجنة الاقتصادية العليا في المجلس الانتقالي، عضو الإدارة الذاتية للجنوب، اليوم الثلاثاء، الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، باللجنة الفرعية المُكلفة بالإشراف على قطاع النقل (البري- البحري- الجوي)، برئاسة الدكتور عبدالله محسن طالب باسردة .



وأستعرض حميد في اللقاء إعلان الإدارة الذاتية للجنوب في تسيير عمل المؤسسات الخدمية والمصالح والهيئات للنهوض بأوضاعها لتقديم خدماتها للمجتمع بصورة مقبولة .. مشدداً على أن "قطاع النقل، قطاع استراتيجي وسيادي وخاصة الموانئ والمطارات والنقل البري، حيث تمثل منافذ للعاصمة عدن والجنوب مع دول العالم الخارجي وعبرها يتم تأمين تدفق السلع والخدمات والمستوردات الخارجية".

ونوّه حُميد في سياق حديثه على أهمية العمل وفق مسارين متوازيين؛ الأول مساعدة قيادات المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع النقل على تسيير أعمالها بصورة جيدة وبما يؤمن تقديم خدماتها لصالح القطاع التجاري والمجتمعي ومعالجة أي مشكلات أو تحديات تقف ضد نشاط هذه المؤسسات .

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فيما يتركز المسار الثاني على عدم السماح لأي تصرفات أو تجاوزات تتم خارج القوانين واللوائح السارية والمعمول بها، ووقف أي عبث أو فساد بأموال تلك المؤسسات والمصالح .

عقب ذلك جرى استعراض ومناقشة برنامج عمل اللجنة للمرحلة القادمة وآليات العمل التي تسترشد بها اللجان في نشاطها، وإقراره بعد استيعاب جميع الملاحظات الواردة خلال النقاش.

كما تم أيضا تقسيم اللجنة إلى مجموعات عمل للمؤسسات التابعة لقطاع النقل ( البري - البحري - الجوي ).

وفي ختام الاجتماع أكد الدكتور عبدالسلام حُميد أن اللجنة الاقتصادية العليا وقيادة الإدارة الذاتية، ستقدمان كل الدعم للجنة المشرفة وتنسيق عملها مع قيادات المؤسسات والهيئات للعمل لما فيه خدمة المجتمع.