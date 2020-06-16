أمريكا تدعو لموقف دولي موحد ضد إيران

الثلاثاء 16 يونيو 2020

دعا مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم الثلاثاء إلى موقف دولي موحد ضد تجاهل إيران لمطالب الوكالة الدولية بتفتيش المواقع المشبوهة.



وذكر المجلس عبر حسابه على موقع تويتر «أن الولايات المتحدة تدعم دعوة المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، لإيران بالتعاون الفوري والكامل مع الوكالة، يجب على العالم أن يتحد لوقف استخفاف النظام الإيراني الصارخ بالمنظمة الدولية، مؤكداً أنه لا يوجد بلد آخر على الإطلاق رفض الدخول للتفتيش بطلب رسمي بموجب البروتوكول الإضافي»، بحسب التغريدة.

فيما أتت هذه الدعوة بعد أن انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران مراراً خلال الأيام الأخيرة لعدم السماح للمفتشين بالوصول إلى موقعين مشبوهين.

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وأبلغ رفائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة، مجلس المحافظين في مؤتمر صحافي أمس أن طهران لم تستجب لطلب الوكالة لإجراء عمليات التفتيش هذه، داعياً طهران إلى التعاون الكامل.

ورفضت إيران طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش لموقعين، مهددة بأن هذا الطلب يمكن أن يؤدي لاندلاع أزمة جديدة في النزاع النووي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم «إذا استمرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذا المسار، من الممكن أن تحدث مشاكل في العلاقات الثنائية».