شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني: مقتل قيادي حوثي بارز وأسر 22 شرقي صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قتل قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه، فيما تم أسر 22 عنصرًا من المليشيا الانقلابية، في معارك عنيفة مع الجيش اليمني مسنودا بالتحالف العربي، بجبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء

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وقال الجيش الوطني، في بيان له الثلاثاء، إن المدعو “مرّان المرّاني”، قائد ما يسمى بـ”ميمنة جبهة نهم”، قتل مع مرافقيه في المعارك المتصاعدة لليوم الرابع على التوالي.

ووفقا للمصدر، فقد أسفرت المعارك أيضًا عن أسر 22 عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية، فضلا عن خسائر فادحة في العتاد والآليات العسكرية.

وتمكنت مقاتلات التحالف العربي من تدمير آليات حوثية في منطقة “نجد العتق” ومناطق أخرى محيطة بها في “نهم”، فيما لاتزال المعارك مشتعلة، وفقا للبيان.