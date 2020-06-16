جامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ التقارير الخاصة بإكتشاف مقابر جماعية واحتجاز مصريين في ليبيا

المناطق - واس

أكدت جامعة الدول العربية أنها تتابع بانزعاج بالغ التقارير الخاصة باكتشاف عدد من المقابر الجماعية معظمها في مدينة ترهونة الليبية، خلال الأيام الماضية، وتناشد السلطات في ليبيا بإجراء تحقيق متكامل بهذا الشأن وفقاً للقانون الدولي.

وأعربت الأمانة العامة للجامعة فى بيان لها اليوم، عن إدانتها لواقعة احتجاز وسوء معاملة عدد من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة الليبية، وفقاً لما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.

ورحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى بيانها بقرار وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بالمقابر الجماعية، داعيةً إلى الحرص على حماية مواقع هذه المقابر من العبث، لحين التعرف على هوية الضحايا وأسباب الوفاة وإعادة جثامينهم إلى ذويهم.

كما رحب الجامعة العربية ببيان وزارة الداخلية حول مساعيها لمعرفة مصير المحتجزين المصريين، وكشف هوية الجناة وضبطهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونبّهت الجامعة إلى خطورة تكرار أعمال القتل الانتقامية على النسيج المجتمعي الليبي وعلى فرص نجاح المسار السياسي وجهود وقف إطلاق النار، كما نبهت إلى عدم مشروعية أساليب احتجاز وإهانة وتعذيب المدنيين سواءً كانوا من الليبيين أو من جنسيات غير ليبية كوسيلة لإيصال رسائل سياسية.