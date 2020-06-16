صواريخ قرب مطار بغداد ولا إصابات

بغداد ـ رويترز: قال الجيش العراقي إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت قرب مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وذكر الجيش في بيان “استخدمت الجهات التي نفذت هذا الاعتداء قواعد خشبية لإطلاق الصواريخ، وقد عثرت القوات الأمنية عليها ووُجد فيها صواريخ متبقية تم إبطالها”.ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

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