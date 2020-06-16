إضراب الأطباء فـي نيجيريا

لاجوس ـ د ب أ: بدأ الأطباء المقيمون في المستشفيات العامة في نيجيريا إضرابا عن العمل إلى أجل غير مسمى مطالبين بظروف عمل أفضل ومزايا خلال تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور علي سوكومبا، رئيس الجمعية الوطنية للأطباء المقيمين، في مؤتمر صحفي في أبوجا إن الإضراب على مستوى نيجيريا لن يشمل أولئك الذين يعملون في مراكز علاج وعزل مرضى كوفيد 19. وقال إنه إذا لم تتم تلبية الطلبات في غضون أسبوعين، فإن هؤلاء الأطباء سينضمون إلى الإضراب.

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