هزة ارضية تضرب السعودية ومصر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت مساء الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر.
وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان له، أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 4 مساء، بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 27.2087° شمالا، وخط الطول 34.7044 شرقًا، وعلى عمق 10كم.
من جانبها، سجلت محطات الرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم الثلاثاء، عند الساعة 5:30 مساء، هزة أرضية شمال البحر الأحمر.
وأوضحت الهيئة عبر "تويتر"، أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 4.72 على مقياس ريختر وعلى عمق 13 كم، وتبعد 58 كم غرب محافظة ضباء.
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