اندلاع حريق بمخازن مواد انشائية جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في اربعة مخازن تحتوي على مواد انشائيه وكهربائيه في منطقة اليوسفية الطريق الدولي باتجاه الرضوانية".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "الدفاع المدني ارسل 20 فرقة اطفاء وانقاذ للسيطرة على النيران مع تمكنها من انقاذ 7 عمال بنكلادش حال وصولها الى موقع الحادث بالتزامن مع عمليات الاخماد وتطويق النيران".