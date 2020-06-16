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اندلاع حريق بمخازن مواد انشائية جنوبي بغداد

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع حريق بمخازن للمواد الانشائية في منطقة اليوسفية جنوبي العاصة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في اربعة مخازن تحتوي على مواد انشائيه وكهربائيه في منطقة اليوسفية الطريق الدولي باتجاه الرضوانية".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "الدفاع المدني ارسل 20 فرقة اطفاء وانقاذ للسيطرة على النيران مع تمكنها من انقاذ 7 عمال بنكلادش حال وصولها الى موقع الحادث بالتزامن مع عمليات الاخماد وتطويق النيران".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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